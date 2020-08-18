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    İbrahim Boubacar Keita

    Mali’de darbe girişimi: Darbeye katılan askerler cumhurbaşkanını ve başbakanı tutukladıklarını ileri sürdü

    © REUTERS / POOL New
    Afrika
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    AFP, Mali’deki isyancı askerlerin cumhurbaşkanını ve başbakanı tutukladıklarını ileri sürdüğünü duyurdu.

    Reuters ve AFP'nin yerel güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor. AFP ise Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın isyanın başladığı Kati bölgesindeki askeri üsse sevk edildiğini öne sürdü.

    Kaynaklar, daha önce Keita'nın oğlu Karim Keita ve Başbakan Boubou Cisse ile bazı bakanların alıkonulduğunu doğrulamıştı. Cisse, hükümetin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamayla diyalog çağrısında bulunmuştu. Başbakanlık Sözcülüğü'nden ise konuyla ilgili bilgili alınamadı.

    Ülkede mayıs ayından bu yana düzenlenen protestolarda Keita'nın istifası isteniyordu. 

    Rus Dışişleri: Moskova Mali’de olanları dikkatle izliyor

    Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi, Moskova’nın Mali’de olanları dikkatle izlediğini ve cumhurbaşkanı ile başbakanın tutuklanması ile ilgili iddiaları kontrol ettiğini belirtti.

    Sputnik’e konuşan yetkili, “Bilgileri kontrol ediyoruz. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz, oradaki büyükelçiliğimiz durumu yakından takip ediyor” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    İbrahim Boubakar Keita, askeri darbe, Darbe, Mali
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