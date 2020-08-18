Sudan: İsrail ile barış anlaşması bekliyoruz

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haydar Badavi Sadık, ülkesinin Hartum ile İsrail arasında temasların olduğunu inkar etmediğini belirtti.

Sky News Arabia’ya konuşan Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sadık, ülkesinin Hartum ile İsrail arasında temasların olduğunu inkar etmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sudan ve İsrail arasında düşmanlığın devam etmesi için bir neden yok. İsrail ile, Sudan'ın eşitliğine ve çıkarlarına dayalı, değerleri ve normları zedelenmeksizin bir barış anlaşması bekliyoruz.”

Sadık, ‘Sudan Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail tarafı ile barış anlaşması imzalamak için temas temas kurmaya hazırlandığını’ da sözlerine ekledi.