Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de, Cumhurbaşkanı Keita istifasını duyurdu

Askeri hareketlilik sonrası alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Mali Devlet Televizyonu'nda istifasını duyurdu.

Keita, televizyonda yaptığı istifa konuşmasında "İktidar gücünün elimde kalması için kan dökülmesini istemiyorum'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alınmıştı.

Mali'deki siyasi kriz

Ülkede mayıstan bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisanda düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto gösterisi yapmıştı.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine 'gösteri ve sivil itaatsizlik' çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler, 10 Temmuz'da başlayan protestolarda, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı.

Keita, tansiyonu düşürmek için Anayasa Mahkemesini feshetmişti.

ECOWAS acil toplanmıştı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin liderleri, Mali’deki siyasi krize çözüm bulmak için 28 Temmuz'da video konferans yöntemiyle acil toplanmıştı.

Toplantıda, Meclis Başkanı da dahil olmak üzere tartışmalı 31 milletvekilinin derhal istifa etmesi, Mali anayasasına uygun olarak Anayasa Mahkemesinin hızlı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu karar üzerine 8 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Keita'nın imzaladığı kararnameyle Anayasa Mahkemesine 9 üye atanmış, üyeler 2 gün sonra yemin etmişti.