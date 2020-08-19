Mauritius'ta petrol felaketine neden olan geminin kaptanı tutuklandı

Geçen ay Mauritius'ta mercan resifinin üzerinden geçerken karaya oturan Japon yük gemisinden yüzlerce ton petrol okyanusa yayılmıştı. Mauritius polisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geminin kaptanı ile mürettebattan 1 kişinin tutuklandığı bildirildi. Müfettiş Siva Coothen kaptan ve mürettebat üyesinin "sızıntıya neden oldukları" gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.

Mauritius has arrested the captain of a Japanese bulk carrier that ran aground off its coast, causing a devastating oil spill https://t.co/sszZu7vn9L pic.twitter.com/V4K4nUVcXe — Reuters (@Reuters) August 18, 2020

​

Yük gemisi 25 Temmuz'da Hint Okyanusu adasındaki bir mercan resifine çarpmış, 6 Ağustos'ta petrol sızdırmaya başlamıştı.

Hükümet, ertesi gün "çevresel acil durum" ilan etmişti. Söz konusu felaketin ardında bıraktığı hasarın Mauritius'u ve turizme bağımlı ekonomisini onlarca yıl etkileyebileceği ifade edildi. Geminin bölgeden çıkarılmasının aylarca sürebileceği tahmin ediliyor.

Saç kampanyası başlatılmıştı

Temizlik çalışmalarının sürdüğü bölgede halk, deniz canlılarını koruyabilmek için seferber olmuş, petrolün yayılmaması için saçlarını keserek setler oluşturmaya başlamıştı.

Yağı emen saçların petrolü tutarak yayılmasını engellediği belirtilmişti. Saç bağışlama kampanyasının başlatıldığı ülkede temizlik çalışmalarına dalış merkezleri çalışanları, balıkçılar ve halkın çoğunluğu da katıldı. Dünyaca ünlü çevre örgütü Greenpeace, petrol sızıntısının Mauritius'un gördüğü en kötü ekolojik krizlerden biri olabileceğini açıklamıştı.