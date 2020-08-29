Libya'da UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa görevden alındı

UMH Başkanlık Konseyi Basın Ofisi'nin yayınladığı kararda İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın 'tedbir amaçlı' görevden alındığı ve kararın yayınlanmasından sonraki 72 saat içinde Başağa hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağı kaydedildi.
Kararın devamında şunlara yer verildi:
"İçişleri Bakanı hakkında, açıklamaları, izin kararları, göstericilerin gerekli şekilde korunmasının sağlanması hususunda ve son günlerde Trablus'ta ve bazı diğer şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanları ve göstericilerin haklarının ihlal edilmesi hususunda soruşturma açılmıştır."
Kararda, İçişleri Bakanlığı görevini, Bakan Yardımcısı Halid Ahmed Et-Ticani Mazin'in vekaleten yürüteceği kaydedildi.
Trablus son bir haftadır yolsuzluk ve hayat şartlarının kötüleşmesi nedeniyle protestolar düzenleniyor.
Serrac, protestocuların taleplerini haklı bulduğunu açıkmış, Başağa ise gösterilere provokatörlerin sızdığını öne sürmüştü.
Öte yandan Başağa, perşembe günü Ankara'ya gelerek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
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