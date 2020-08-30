Zimbabve'de 11 fil öldü

Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi (ZİMPARKS) Tinashe Farawo, yerel basına yaptığı açıklamada, Pandamasau Ormanı'nda henüz tespit edilemeyen bir hastalık nedeniyle 11 filin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Farawo, fillerin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını kaydederek, "ZİMPARKS' göre fillerin ölümü şarbon salgından kaynaklanıyor. Veteriner uzmanlar sahalarda ve laboratuvar sonuçları bekliyoruz." dedi.

Komşu ülkesi Botsvana'da 3 ayda "gizemli" hastalık nedeniyle en az 350 fil ölmüştü.

Zimbabve'de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil ölmüştü.