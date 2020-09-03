Sudan’da İslami hareketlerin çağrısıyla sokaklara dökülen yüzlerce kişi ordunun yönetimi devralmasını talep etti

Sudan’ın başkenti Hartum’da yüzlerce kişi, yaklaşık bir yıldır geçici hükümetle yönetilen ülkede iktidarın düşmesi ve ordunun yönetimi devralması talebiyle sokağa çıktı.

Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi’nin başını çektiği muhalif gruplar ve İslami hareketlerin çağrısıyla başkentteki ordu genel karargahı yakınlarında toplanan ve “Halk bir, ordu bir. Açlık hükümeti ve düş yeter” şeklinde slogan atan eylemciler, Abdullah Hamduk hükümetinin devrilip askerin iktidara gelmesini istedi.

Güvenlik güçleri sabah erken saatlerde ordunun genel karargahına çıkan yolları trafiğe kapatmıştı.

Eski Başbakanlardan ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkenin kaos, askeri darbe ya da erken seçim gibi üç seçenekle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon, para birimi cüneyhin dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi, nakit para sıkıntısı yaşanması gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor. İstasyonlar ve fırınlardaki uzun kuyruklar halkın tepkisini çekiyor.

Petrol zengini Güney Sudan'ın ayrılması ekonomik dengeleri bozdu

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla ayrılmasının ardından petrol gelirlerinin yüzde 80'ine yakınını kaybeden Hartum hükümeti, o dönem girdiği ekonomik krizden henüz kurtulamadı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ülke, rejim ve hükümet değişikliğine gitse de ekonomik krizden bir türlü kurtulamadı.