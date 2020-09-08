Trump'ın söylediği iddia edilen ırkçı hakaretlere Mandela Vakfı'ndan yanıt: Madiba hakkında yorum yapma yetkin yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın hile ve yolsuzluktan 3 yıl hapse mahkum edilen eski avukatı Michael Dean Cohen'in müvekkili hakkında her şeyi anlattığı iddiasıyla yayımladığı kitabının Nelson Mandela ile ilgili bölümü, Güney Afrikalı özgürlük lideri adına kurulan vakfı harekete geçirdi.

Güney Afrika'yı ırkçı yönetimden kurtaran Nelson Mandela'nın herkes için özgürlük ve eşitlik çalışması yürütmek üzere 1999 yılında kendi adıyla kurduğu vakıf, eski avukatı Michael Cohen'in ABD Başkanı Donald Trump'a atfettiği Mandela dahil siyah liderlere yönelik ırkçı hakaretlere tepki gösterdi.

Cohen'in Trump hakkındaki kitabında yer alan ırkçılık iddialarına dair Nelson Mandela Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın 27 yıl hapis yattıktan sonra tam demokratik şekilde seçilen ilk devlet başkanının 'yaşamı ve eserleri hakkında Trump tarzında davranan liderlerin buyurgan yorumlar yapma pozisyonunda bulunmadığı' dile getirildi.

Mandela'nın kullanmayı sevdiği kendi kabilesi içindeki adının anıldığı açıklamada şöyle denildi:

"Madiba, liderlik hakkındaki düşüncelerine dair bir keresinde şöyle demişti: 'İyi bir lider tartışmaya açık sözlülükle ve derinlemesine girer, zira bilir ki, tartışmanın sonunda o ve karşı tarafın birbirlerine yakınlaşmaları ve dolayısıyla daha güçlenerek çıkmaları gerekmektedir. Eğer küstah, yüzeysel ve bilgisizsen böyle bir düşünce içinde olamazsın.' Trump'a bu sözleri değerlendirmeye almasını tavsiye ederiz."

Kitaptaki iddialar

Cohen'in 'Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitabında, ırkçı davranışlarından örnekler verilen Trump'ın bir 'Çakma-Bama' tutarak ABD'nin ilk siyah Başkanı Barack Obama'yı aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiği belirtiliyor.

Buna göre 2008'de Obama ilk kez seçildiğinde hakkında atıp tutan Trump, "Bir siyah tarafından yönetilip de b.ktan bir yer olmayan tek bir ülke söyle bana. Hepsi tümden kahrolasıca tuvaletler" demiş. Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanının 2013'teki ölümünün ardından da "Mandela ülkenin içine etti. Orası artık bir b.k çukuru. Mandela'yı ...eyim. Lider falan değildi" diye konuşmuş.