Fas'taki Libyalı heyetler, devletin üst düzey kurumlarıyla ilgili anlaşma imzaladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk Temsilciler Meclisi'ni temsil eden heyetler, ülkedeki üst düzey kurumlara yapılacak atamalarla ilgili anlaşmayı imzaladı.

Fas'ın Buznika kentindeki toplantılara katılan UMH Devlet Yüksek Konseyi heyetinin bir üyesinden alınan bilgiye göre, heyetlerin imza attığı anlaşmanın, UMH Devlet Yüksek Konseyi Halid el-Mışri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih tarafından imzalanması da bekleniyor.

UMH Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül'de başlamış 10 Eylül'de sona ermişti.

Perşembe günkü kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar 'Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor.