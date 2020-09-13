Hafter, Libya'da petrol üretimine devam edileceğine dair ABD’ye güvence verdi

ABD’nin Libya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter'in ABD hükümetine, ülkenin enerji sektörünü tamamen eski haline gelme ve petrol üretimine devam etme konusundaki kişisel taahhüdünü ilettiği belirtildi.

Hafter ile ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland arasında yapılan yazışmaların ardından yayınlanan açıklamada, “LUO ABD hükümetine, General Hafter'in enerji sektörünün en geç 12 Eylül'e kadar tamamen yeniden açılmasına izin verilmesi konusundaki kişisel taahhüdünü iletti” ifadelerine yer verildi.

Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin (NOC) çalışmalarına yeniden başlamasından buyduğu memnuniyeti dile getiren Amerikan Büyükelçiliği, ABD’nin ayrıca petrol ve gaz gelirlerinin açık bir şekilde dağıtılacağının ve Libya halkının yararına kullanılacağının garantisi olacak finans modelini desteklediğini de ifade etti.

Geçen ay Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Akile Salih, ülkedeki petrol üretiminin ve ihracatının yeniden başlayacağını belirtmiş, ‘buradan elde edilecek gelirlerin siyasi çözüme ulaşılıncaya kadar özel bir hesapta dondurulacağını’ vurgulamıştı.