Nijerya’da yeni yasa: 14 yaşından küçüklere tecavüz edenlere idam

Kovid-19 salgınının ardından tecavüz olaylarında ciddi artışın yaşandığı Nijerya’nın Kaduna Eyaleti’nde kabul edilen yasaya göre, tecavüz mahkumları hadım edilecek, 14 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz edenler ise idam cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Nijerya’nın Kaduna Eyalet Valisi Nasır Ahmet el Rufai, eyalet meclisinde tecavüzcülere uygulanacak cezalara ilişkin kabul edilen yasayı imzaladı.

Yeni yasaya göre, tecavüzden hüküm giyen erkekler cerrahi olarak hadım edilecek.

14 yaş altındaki çocuklara tecavüz edenler idam cezasına çarpıtılacak, 14 yaşından büyük birine tecavüz edenler ise müebbet hapis cezasıyla cezalandırılacak.

14 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz eden kadınların fallop tüplerinin çıkarılmasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Vali Rufai, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ‘çocukları ağır suçtan korumak için ciddi cezaların gerektiğini’ belirtti.

Salgından sonra artış yaşanmıştı

Söz konusu karar, salgın sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında tecavüzlerin artması nedeniyle toplumda oluşan infial ve tepkilerin ardından geldi. Yeni yasanın ülkede tecavüzcülere karşı uygulanan en sert ceza olduğu ifade edildi.

Tecavüz olaylarında meydana gelen artışın ardından bazı eyaletlerde hadım etme cezası gündeme gelirken idam cezası isteyenler de olmuştu.

Ülkenin tüm eyaletlerinde tecavüzlerin sayısının artması nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Eski yasaları ise yetişkin birine tecavüz edenlerin 21 hapis cezasına, bir çocuğa tecavüz edenlerin ise müebbet hapis cezasına çarpıtılmasını öngörüyordu.