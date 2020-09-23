Sisi, Kahire'de Hafter ve Akile Salih ile bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Kahire'de görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin bu sabah Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul ettiği, görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu belirtildi.

Görüşmede 'Sisi'nin, Libya'daki gelişmeler, tüm tarafların ateşkesi uygulama ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde barış sürecini ilerletme çabaları hakkında bilgi aldığı' ifade edildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Hafter'in siyasi müttefiki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.