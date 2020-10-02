AB, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i yaptırım listesinden çıkardı

Reuters'ta yer alan habere göre Avrupa Birliği, barış çabalarını teşvik etmek ve Libya ihtilafının müzakere yoluyla çözülmesinde merkezi bir rol oynamak amacıyla, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih'i kara listeden çıkardı.

AB'den yapılan açıklamada, Salih'e 4 yıl önce uygulanan seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulmasının artık söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Salih'in listeden çıkarılması, Libya krizine ilişkin müzakere edilmiş bir siyasi çözümü destekleme yönündeki son yapıcı angajmanı ışığında kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Libya Diyaloğu görüşmeleri

Fas'ın Buznika kentinde Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi heyetleri arasında 6-10 Eylül'de 'Libya Diyaloğu' başlığıyla görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için ileri bir tarihte yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor.