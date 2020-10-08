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    Sudan'da, hükümet ile Devrimci Cephesi bünyesindeki isyancı silahlı hareketler arasında varılan nihai barış anlaşması düzenlenen törenle kutlandı.

    Sudan'da nihai barış anlaşması kutlandı: 'Bugün beyaz bir sayfa açmayı kutluyoruz'

    © AA / Mahmoud Hjaj
    Afrika
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    Sudan'da, hükümet ile Devrimci Cephesi bünyesindeki isyancı silahlı hareketler arasında varılan nihai barış anlaşması düzenlenen törenle kutlandı.

    Başkent Hartum'daki Hürriyet Meydanı’nda "Barış’ın Desteklenmesi için Halk Girişimi"nin organize ettiği etkinlikte, hükümet ile Devrimci Cephesi bünyesindeki 9 silahlı grup arasında Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da 3 Ekim’de imzalanan nihai barış anlaşması kutlandı.

    Milli ve yöresel marş ve şarkıların çalındığı, folklor gruplarının dans ve performanslar sergilediği etkinliğe, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti, Başbakan Abdullah Hamduk ve Devrimci Cephesi liderlerinin yanı sıra binlerce Sudanlı katıldı.

    'Kardeşlerimizle el ele vereceğiz'

    Üzerilerinde Burhan, Hmidti ve Hamduk’un fotoğrafları bulunan ve "Barış’ın kahramanları" yazılı pankartlar taşıyan Sudanlılar, anlaşmanın taraflarına sevgi gösterilerinde bulundu.

    Burhan, meydanda yaptığı konuşmada, "Geçiş hükümeti olarak durumu daha iyiye getirmek için silahlı mücadele hareketlerindeki kardeşlerimizle ele ele vereceğiz." dedi.

    Ekmek ve akaryakıt kuyrukları nedeniyle vatandaşlardan özür diledi

    Sudan halkının daha onurlu bir yaşamı hak ettiğini ve değişim için halk ile bir anlaşma yaptıklarını söyleyen Burhan, ekmek ve akaryakıt kuyrukları nedeniyle vatandaşlardan özür diledi. "Bugün beyaz bir sayfa açmayı kutluyoruz. Hartum’da barışı kutlarken çok acılar çeken ve büyük sabır gösteren sığınmacıları ve mültecileri de selamlıyoruz" diyen Hmidti de sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

    Kamplardaki sığınmacıların şartlarının iyileştirilmesi için birlikte çalışma çağrısı yapan Hmidti, anlaşmanın halkın özlemleri yerine getirilmeden başarılı olamayacağını söyledi.

    Başbakan Hamduk da Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünün (SPLM-N) Güney Kurdufan lideri Abdulaziz el-Hılu ile Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) lideri Abdulvahid Nur’a barış anlaşmasına katılması çağrısı yaptı. Silahlı hareketlerle kurulan diyaloğun birçok zorlukla karşılaştığını ve arabulucu heyetlerin bunların üstesinden gelmek için büyük çaba sarf ettiğini belirten Hamduk, "Barışın, savaş ateşiyle yananların umutlarını ve özlemlerini yerine getireceğini umuyoruz" dedi.

    'Gelin, halkımızın umutlarını, devrimci neslin özlemlerini gerçeğe dönüştürmek için çalışalım'

    Barış anlaşmasının, devrimin özgürlük, barış ve adalet sloganlarının omurgasını oluşturduğunu ifade eden Başbakan, "Halkımızın karşılaştığı büyük zorlukları biliyoruz ve onlarla yüzleşmeye karar verdik. Gelin, halkımızın umutlarını, devrimci neslin özlemlerini gerçeğe dönüştürmek için çalışalım" diye konuştu.

    Ülkenin bir zamanlar despotizmin pençesinde olduğu değerlendirmesinde bulunan Hamduk, gerçeklerin tahrif edildiğini ve savaş nedeniyle meydana gelen trajediler ve zulümler hakkında gerçeklerin ortadan kaybolduğunu belirterek, "Artık barış sağlandığına göre dayanışma içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

    Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi bünyesindeki 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması 3 Ekim'de imzalanmıştı. 

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