BM: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes anlaşması imzaladı, paralı askerlerle yabancı savaşçılar üç ay içinde gidecek

Libya'da savaşan iki tarafın kalıcı ateşkes anlaşması imzaladığını duyuran Birleşmiş Milletler (BM), tüm paralı askerlerle yabancı savaşçıların bugünden itibaren en fazla üç ay içinde Libya'yı terk etmek zorunda olduklarını açıkladı.

BM'nin gözetiminde Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya'da savaşan iki taraf, ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki görüşmelere katılan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile doğuda üslenen General Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun (LUO) askeri temsilcileri, anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı. Tarafların siyasi temsilcileri, gelecek ay Tunus'da çok zorlu geçmesi beklenen siyasi görüşmelere geçecek.

Görüşmelere arabuluculuk eden ve imza töreninde Arapça konuşan BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams, basın toplantısında, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Williams, anlaşma kapsamında Libya'da savaşan tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların bugünden itibaren en fazla üç ay içinde Libya'yı terk etmek zorunda olduklarını açıkladı.

Taraflar arasında tartışmalı bölgelerde savaşçıların çekilmesinin ardından yeni kurulacak bir ortak polis gücünün devriye gezeceğini belirten Williams, Ras Lanuf ve Es Sider'deki petrol tesislerinin en yakın zamanda üretime başlayacaklarına dair olumlu işaretler olduğunu söyledi.

BM Cenevre Ofisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'tarihi başarı' diye nitelediği anlaşmayı 'Libyalılar için müjde' olarak duyurdu.

Williams, dünkü basın toplantısında, tarafların, Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını belirtmişti. Ardından bugün bir yıldan uzun süredir ilk kez bir yolcu uçağı Trablus'dan havalanarak doğudaki Bingazi'ye indi.

Bu gelişmeler, 14 aydır Trablus'a saldıran Hafter güçlerinin haziran ayında UMH güçleri karşısında geri çekilmek zorunda kalmasının ardından geldi. O zamandan beri Sirte'nin batısındaki cephe istikrara kavuşurken, doğuda üslenen güçler Libya petrol üretimi ve ihracatına uyguladıkları 8 aylık blokajı sona erdirdi.

Ancak bugüne dek Libya pek çok ateşkes anlaşması ve kalıcı barışa yönelik mutabakat çöküşüne sahne olduğundan, haber ajanslarının görüş aldığı Libyalılar son ilerleme haberine şüpheyle yaklaştıklarını belirtti.