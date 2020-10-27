'Trablus, tutuklu Rusları serbest bırakacak'

Bloomberg'e konuşan bilgi sahibi kaynaklar, tutuklu Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan'ın serbest bırakılmasına ilişkin geçen hafta Trablus ve Moskova arasında anlaşma sağlandığını iddia etti.

İki kaynak, Şugaley ve Sueyfan'ın önümüzdeki birkaç gün içerisinde Moskova'ya gönderilebileceğini dile getirdi.

Rusya Ulusal Değerleri Koruma Vakfı'nın çalışanları Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan, Mayıs 2019'da Libya'da tutuklanmıştı.

Rusya: Konuyla ilgili temaslar aktifleşti

Bloomberg'in haberini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu konuyla ilgili temaslar aktifleşti ama henüz herhangi sonuçtan bahsetmek için erken" ifadelerini kullandı.