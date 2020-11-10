Eski Mali Devleti Başkanı Toure, Türkiye'de hayatını kaybetti

2002-2012 yılları arasında Mali Devlet Başkanlığı yapan Amadou Toumani Toure, tedavi için geldiği Türkiye’de hayatını kaybetti.

Jeune Afrique gazetesinin haberine göre Toure, Mali’nin başkenti Bamako’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından tedavi için geldiği Türkiye’de Salı sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu.

Toure, 2012’de darbe ile devrilmesine kadar on yıl başkanlık yapmıştı. Senegal’de geçirdiği sürgünden 2017’de dönmüştü. Senegal Başkanı Macky Sall, Toure’un ölümünün ardından taziyelerini Twitter hesabı üzerinden iletti.

Je suis peiné d’apprendre le décès de SEM Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République du Mali. Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme. — Macky Sall (@Macky_Sall) November 10, 2020

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