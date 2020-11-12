Libya'da taraflar seçim yapılması konusunda anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir açıklamada, devam eden Libya müzakerelerinde tarafların 18 ay sonra ülkede seçimlerin yapılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Tunus'ta devam eden Libya Diyalog Konferansı'nda yeni bir adım daha atıldığını belirterek, "Ülkedeki taraflar Libya kurumlarının birliğini hedefleyerek 18 ay sonra ülkede seçimlerin yapılması konusunda mutabakata vardı" ifadelerini kullandı.

Devam eden iç savaşla fiili olarak ikiye bölünen Libya'da taraflar geçtiğimiz haftalarda BM girişimleri sonrasında ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Ülkede seçimlerin yapılması için sağlanan anlaşmanın Libya'daki bölünmüşlüğe çare olup olmayacağı ise bilinmiyor.