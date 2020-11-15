Afrika Boynuzu karışıyor: Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı, TPLF'den Eritre'ye roket saldırısı

Etiyopya'da merkezi hükümet ile bölgesel güç TPLF arasındaki çatışmalar hem içsavaş hem de Afrika Boynuzu çapında savaş çanları çaldırıyor. TPLF, Etiyopya hükümetine askeri destek verdiği gerekçesiyle komşu Eritre'nin başkentine roket saldırıları düzenlerken, Etiyopya'da bir yolcu otobüsüne silahlı saldırıda 34 kişinin öldüğü belirtildi.

Etnisiteye göre ayrılmış geniş yetkilere sahip 10 özerk bölgeye dayanan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl Nobel Barış Ödülüne layık görülen Başbakan Abiy Ahmed ile Tigray bölgesi arasında kopan savaşın çapı genişliyor.

Savaş suçuyla itham edilen Tigray'ı yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin Etiyopya'nın komşusu Eritre'ye roket saldırıları düzenlerken, Etiyopya'nın kuzey batısındaki Benishangul-Gumuz eyaletinde bir yolcu otobüsünün silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Bağımsız Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu Twitter hesabından yapılan açıklamada, yolcu otobüsüne silahlı saldırıda 34 kişinin öldüğü duyuruldu.

“The latest attack is a grim addition to the human cost which we bear collectively." - @DanielBekele@EthioHRC is saddened to learn of gruesome attack on passenger bus heading from Wonbera to Chagni in Benishangul-Gumuz on Nov 14. Fatalities estimated at 34, but likely to rise. — Ethiopian Human Rights Commission (@EthioHRC) November 15, 2020

'Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor'

Dün Benishangul-Gumuz eyaletine bağlı Wonbera’dan Chagni’ye giden yolcu otobüsüne düzenlenen korkunç saldırıdan üzüntü duyulduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilen açıklamada faillere dair bilgi verilmedi.

Reuters: Eritre'ye roket saldırılarını TPLF üstlendi

Öncesinde ulusal basında TPLF'nin federal orduya destek verdiği gerekçesiyle Etiyopya'nın çeşitli eyaletlerinin yanısıra Eritre'nin başkenti Asmara'ya da roketli saldırılar düzenlediği haberleri yer aldı. Ardından Eritre'nin başkentindeki havaalanına roket saldırısı düzenlediklerini teyit eden TPLF lideri Debretsion Gebremichael, Eritre'yi Etiyopya hükümetine yardım için tanklar eşliğinde binlerce asker göndermekle suçladı.

TPLF lideri: Ülkemiz bize yabancı bir ülkeyle, Eritre'yle saldırıyor

Reuters'e mesaj gönderen Debretsion, TPLF'nin pek çok cepheden saldırıya uğradığını söyleyerek "Ülkemiz bize yabancı bir ülkeyle, Eritre'yle saldırıyor. Vatana ihanet" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Başbakan Ahmed, Etiyopya'nın Tigray'daki hedeflerine kendi başına ulaşmasını ve çok daha fazlasını sağlayacak kabiliyette olduğuna dair tweet attı.

Sudan'a kaçanların sayısı 20 bini geçti

12 gündür devam eden çatışmalardan kaçan binlerce Etiyopyalı sivil ise çareyi kuzeydeki Sudan'a sığınmakta arıyor. BM'ye göre Sudan'a sığınan Etiyopyalıların sayısı 20 bini geçti.

Abiy, TPLF'yi yenene dek savaşmakta ısrarlı

Komşusu Eritre ile yaptığı barış anlaşması sonrası 2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Başbakan Ahmed, Afrika Birliği'nin ateşkes, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarını reddeder pozisyonda.

Ahmed, 'anayasayı ve anayasal düzeni tehdit eden suç cuntası' diye nitelediği TPLF silahsızlandırılana, Tigray'da yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana dek operasyonun devam edeceğinde ısrarcı açıklamalar yapıyor.