Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle savaşan Etiyopya yönetimi, DSÖ Başkanı Tedros'u isyancı örgütü desteklemekle suçladı

Kovid-19 pandemisiyle mücadelenin anahtar isimlerinden DSÖ Başkanı Tedros, ABD Başkanı Trump'ın şimşeklerini çekmesinin ardından, Etiyopya yönetimi tarafından kanlı bir savaşa tutuştuğu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne aktif destek vermekle suçlandı. Örgüt hakkında savaş suçu ithamları da var.

Etnisiteye göre ayrılmış geniş yetkilere sahip 10 özerk bölgeye dayanan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde Abiy Ahmed'in başbakanlığındaki hükümet ile Tigray bölgesini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) tutuştuğu savaşa, BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de karıştı.

Etiyopya ordusu, koronavirüs pandemisiyle mücadelede önemli rol oynayan DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'u TPLF'ye destek sunmak ve silah ile diplomatik destek verilmesini sağlamaya çalışmakla suçladı.

'Bu adam, o grubun bir üyesi'

Genelkurmay Başkanı General Birhanu Jula, televizyonda yayımlanan açıklamasında, DSÖ Başkanı Tedros için "Bu adam, o grubun bir üyesi" dedi.

TPLF'nin sağlık ve dışişleri bakanıydı

Tigray kökenli Tedros, 2005-2016 arasında TPLF liderliğindeki koalisyon hükümetinin sağlık ve dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı. Koalisyondaki en büyük güç olarak Etiyopya'ya on yıllarca hükmeden TPLF'nin etkinliği iki yıl önce Ahmed Abiy'in başbakan seçilmesiyle sona erdi.

'Tedros, bir suçludur, DSÖ Başkanlığından alınması gerekir'

Genelkurmay Başkanı Birhanu "Ait olduğu grup ve kendisine benzeyenler savaşırken ondan ne bekleyeceksin ki" diyerek Tedros'un bir suçlu olduğunu iddia etti ve DSÖ Başkanlığından alınması gerektiğini savundu.

"Ondan Etiyopya'nın yanında durmasını ve bu insanları kınamasını beklemiyoruz. Onları desteklemek için elinden gelen her şeyi yapıyor, komşu ülkelerin savaşı kınaması için kampanya yürütüyor" diye devam eden Birhanu, suçlamalarıyla ilgili kanıtlar sunmadı.

DSÖ'nün ilk Afrikalı Genel Direktörü

Mayıs 2017'de DSÖ'nün ilk Afrikalı Genel Direktörü seçilen Tedros (55), koronavirüs pandemisi döneminde dünya çapında tanınan ve dikkate alınan bir kişilik haline geldi.

DSÖ Sözcüsü, Tedros'a yönelik suçlamalarla ilgili bu aşamada yorum yapmadıklarını söyledi.