Mağrip El Kaidesi, yeni liderini seçti

İslami Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) haziranda Fransa tarafından öldürülen liderinin yerine getirdiği Cezayirli isim, '1990'lardan beri faal aşırılık yanlısı grupların çekirdeğinden gelen son terörist' olarak değerlendirildi.

El Kaide'nin Kuzey Afrika'da örgütlü gruplarının (AQIM) tümünün ve Kuzey Afrika ile Sahra arasındaki Sahel'de aktif kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim'in (JNIM) komutanı Abdülmalik Droukdel'in Haziran 2020'de Fransa tarafından Mali'de öldürülmesi sonrası halefi belli oldu.

Terör örgütlerinin online faaliyetlerini takip eden ABD merkezli SITE'a göre, İslami Mağrip El Kaidesi örgütü (AQIM), Eylül 2015'ten beri ABD'nin 'uluslararası teröristler listesinde' bulunan ve Ebu Ubeyde Yusuf el Annabi adıyla bilinen Cezayirli Yezid Mubarek'i yeni lideri olarak seçti.

Yazid Mubarak, also known as Abu Ubaida Yusuf al-Annabi, is the new leader. https://t.co/9cDUuLuoXN — Stars and Stripes (@starsandstripes) November 22, 2020

AQIM'in en önemli operasyonlarında rol alan, propaganda videolarında düzenli boy gösteren yeni lider, 2013'te Fransa'nın Mali'ye askeri müdahalesine karşı Müslümanlara cihat çağrısı yapmıştı.

GIA kurucularından

SITE, Mubarek'in ya da namı diğer Annabi'nin, Afganistan'da Sovyetlere karşı savaşmış mücahit kuşağından geldiğini, Cezayir'de İslami Kurtuluş Cephesi'nin (FIS) 1990-91 seçimlerinde büyük başarı elde etmesi üzerine 1992'de seçim sonuçlarının iptal edilip FIS'in kapatılmasının ardından 1993'te kurulan Silahlı İslami Grup'a (GIA) ilk katılanlardan ve Cumhurbaşkanı Eş Şazili Bin Cedid’i istifaya zorlayanlardan biri olduğunu aktardı.

#AlQaida names new North Africa leader, reports kidnap deathhttps://t.co/IvW1CnVJLy — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) November 23, 2020

Bu bakımdan en az 20 yıldır en çok arananlar listesinde yer alan 58 yaşındaki Annabi, 1990'lardan beri faal aşırılık yanlısı grupların çekirdeğinden gelen son terörist olarak değerlendirildi.

SITE, aynı zamanda AQIM'in cumartesi günü yayımladığı videoda öldürülen eski lideri Droukdel'in -namı diğer Ebu Musab Abdulvedud- cesedini ilk kez gösterdiğini belirtti.

Kaçırılan İsviçreli rahibenin ölümüne teyit

Ocak 2016'da Mali'nin Timbuktu şehrinde kaçırılan İsviçreli misyoner Beatrice Stockly'nin ölümünü de teyit eden AQIM, bundan 'Haçlılar' diye nitelediği Fransız güçlerinin başarısız kurtarma girişimini ve 'sorunu erteleyip boş çabalarla vakit geçirmekle' suçladığı İsviçre hükümetini sorumlu tuttu.

#Mali: French authorities have reportedly told their Swiss counterparts that Beatrice Stockly, the Swiss aid worker kidnapped four years ago in Mali and held hostage by JNIM jihadists died several weeks ago. pic.twitter.com/mbZWGHP9LM — ASISC (@ASISC_) October 10, 2020

Fidye zengini oldular

Fransa ve bölge ülkelerinin operasyonlarına rağmen cihatçı örgütlerin saldırılarının devam ettiği bölgede, AQIM, yıllardır kaçırdığı yabancılar üzerinden topladığı fidyelerle milyonlarca dolar ele geçirirken, Batı Afrika'yı yardım örgütlerinin giremeyeceği kadar tehlikeli hale getirdi.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu kapsayan bölge, AQIM ile Büyük Sahra IŞİD'iyle bağlantılı gruplar arasında savaşa da sahne oluyor.