Mısır’da fotoğrafçı piramidin önünde çektiği fotoğraf nedeniyle gözaltına alındı

Mısır’da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı, ‘müstehcen’ olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Mısır’da 4 bin 700 yıllık Zoser Piramidi önünde model Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçı gözaltına alındı.

Şort ve omuzu açık kıyafetlerle çekilen fotoğraflarla fotoğrafçının Mısırı'ın antik mirasını ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından belirlenen kuralları çiğnediği belirtildi.

Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.

#Egypt arrests photographer because he took this photo of Salma al-Shimi. Repression keeps growing in Egypt.https://t.co/bOI7kH7anW — The North Africa Journal (@northafrica) December 1, 2020

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