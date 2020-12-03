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    Fil - safari park

    Namibya'da 170 fil açık artırma ile satışa çıkarıldı

    © AFP 2020 / CLAUS BECH
    Afrika
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    Namibya'nın devlete ait New Era gazetesinde yer verilen ilanda, kaçak avlanma, insan-fil çatışmalarındaki artış, çevresel etkenler ve nesli tükenme riski altındaki fillerin korunması gerekçeleriyle 170 filin açık artırma yoluyla satılacağı belirtildi. 

    Çevre, Ormancılık ve Turizm bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, açık artırmaya katılacak kişilerin ülke içinde veya yurt dışında filleri güvenli bir şekilde barındırabilecek şartlara sahip olduğunu kanıtlaması gerektiğini duyurdu. İhaleye yurt dışından katılacak kişilerin ise, kendi ülkelerinden fillerin ihraç edilmesine dair bir izin belgesi almaları gerekecek.

    Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan fil veya gergedan gibi türleri korumaya çalışan Namibya, hayvanların insanların yerleşim bölgelerine yaklaştığında ortaya çıkan tehlikeleri de yönetmeye çalışıyor.

    Kaavan isimli fil, uçağa bindirilerek Pakistan'dan Kamboçya'daki doğal yaşam sığınağına nakledildi.
    © REUTERS / SAIYNA BASHIR
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    Hükümet verilerine göre fil nüfusu 1995'te 7 bin 500 iken 2019'da 24 bine çıkan Namibya, geçen sene yaptığı açıklamayla Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi’nden (CITES) çekilmeyi düşündüğünü açıkladı. Ülke ayrıca, beyaz gergedanların ihraç edilmesi konusundaki kısıtlama önerisine de red oyu verdi.

    Namibya, elde edeceği mali gelirin türleri korumasına yardımcı olacağını savunarak daha fazla av etkinliğine ve canlı hayvan ihracatına izin vermeyi planlıyor. 

    Filler ise Namibya'da satışa çıkarılan ilk hayvanlar değil. Ekim ayında, otlak alanları üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla Namibya'nın merkezindeki Waterberg Plateau Park'ta yaşayan 70 dişi ve 30 erkek bufalo satışa çıkarılmıştı. 

    AYnı zamanda yüzyılın en kötü kuraklık döneminde olan ülkede 2019'da aralarında 500 bufalo da olmak üzere milli parklardan bin hayvan açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.

    Etiketler:
    Satış, Açık artırma, fil, Namibya
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