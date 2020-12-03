Güney Afrika'da loto sonuçları tartışma yarattı: Kazanan numara 5'ten 10'a kadar arka arkaya

Güney Afrika'da düzenlenen lotonun kazanan numaralarının 5'ten 10'a kadar arka arkaya sayılardan oluşması tartışma yarattı. Çok sayıda kişi, lotoyu hileli olmakla suçladı.

Güney Afrika milli piyangosu tarafından çekilen kuranın sonuçları tartışma yarattı.

20 kişinin ikramiyeden pay almasının ardından, kazanan rakamların ardışık olarak 5, 6, 7, 8, 9 sayıları ve 'PowerBall'un 10 olarak çıkması, piyango idaresinin yolsuzlukla suçlanmasına yol açtı.

İkramiyeyi kazanan 20 kişinin her biri 5.7 milyon rand (277,000 euro) kazandı. PowerBall'u kaçıran diğer 79 kişi ise 6.283 rand (407 dolar) kazandı.

Lotodan salı gecesi yapılan açıklamada ise, "Bu gecenin kazananı olan 20 kişiyi tebrik ediyoruz. Rakamlar beklenmedik olabilir ancak birçok oyuncunun bu diziyi oynamayı tercih ettiklerini görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

20 New Multi-Millionaires!



Congratulations to tonight's 20 winners of PowerBall draw. These numbers may be unexpected but we see many players opt to play these sequences.



Could you be one of these winners? Check your tickets now! — #PhandaPushaPlay (@sa_lottery) December 1, 2020

Kazanan rakamların ilan edilmesinin ardından ise, çok sayıda kişi sonuçlarda yolsuzluk olduğunu iddia etti. Bir kullanıcı, "Loto kendi aldatmacasını ifşa etti" derken, başka bir kullanıcı ise "20 kişi konuşup ödülü paylaşmışlar. Bunun bir tesadüf olmasının imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Lotto exposing themselves that they are a scam ...What do you use the 30min after sales cutoff before the draw for? Reduce the time to 5min we want to see something #LOTTO pic.twitter.com/GHfxrP9kdL — Mr Tee (@miste_Tee) December 2, 2020

Ayrıca, bazı loto oyuncuları, sonuçlarla ilgili olarak eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın yolsuzluk iddialarını araştıran soruşturmaya benzer bir adli soruşturma çağrısında bulundu.

Afrika milli piyango sözcüsü Ndivhuho Mafela ise, AFP'ye yaptığı açıklamada komisyonun bir inceleme yapacağını söyledi ve "Yanlış giden bir şey olursa bunu ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu.