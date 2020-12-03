Kovid-19 aşısına eşit erişim mekanizmasına katılım parasını bulmakta sıkıntı : Güney Afrika ön ödeme mühletini kaçırdı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en az 2 milyar doz Kovid-19 aşısına dünya çapında hızlı ve eşit erişim mekanizması COVAX'a katılmak için yapılması gereken ödemelerde sıkıntı baş gösterdi.

Afrika'nın pandemiden en çok etkilenen ülkesi, COVAX'a katılmak için ön ödeme mühletini kaçırdı.

Afrika'daki kayıtlı 2.2 milyon vakanın üçte birinden fazlasının bulunduğu Güney Afrika, yoksul ülkelere Kovid-19 aşısı erişimi sağlayacak COVAX kapsamında ilk dozları almayı planlıyor.

Geçen ay Maliye Bakanı Tito Mboweni, Hazine'nin aşı için 33 milyon doları (27 milyon euro) hazır ettiğini açıklamıştı.

Ama yerel haber sitesi News24, kıtanın en gelişmiş ülkesi konumundaki Güney Afrika'nın COVAX'a katılmak için ön ödeme mühletini kaçırdığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık düzenlemeleri çıkarmaktan ve uyulmasının sağlanmasından sorumlu yetkilisi Anban Pillay, News24'e verdiği demeçte, bakanlığın hazineden onay beklemesinden ötürü ödemenin ertelendiğini söyledi.

Maliye Bakanı Mboweni ise 58 milyonluk nüfusun yüzde 10'u aşılamaya yetecek 330 milyon dolar (270 milyon euro) toplayacakları iddiasında.

Güney Afrika'nın aşıyla ilgili klinik deneylerini yöneten Shabir Madhi ise ideal hedefin nüfusun yüzde 70-80'inin bağışıklık kazanması olduğunu belirtti.

Ancak lojistik ve diğer sorunlar nedeniyle bunun imkansız olduğunu dile getiren Madhi, yetişkin nüfusun yüzde 30-40'ını aşılamanın enfeksiyonun yayılmasını önlemeye büyük oranda yardımcı olacağını vurguladı.

Güney Afrika'da pandeminin başladığı marttan beri 796 bin 472 vaka ve 21 bin 709 ölüm kayıtlara geçti.

Dünya çapında adil erişim için aşı üreticileriyle birlikte çalışan COVAX'a 180'den fazla ülke katılıyor.