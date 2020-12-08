Reuters: Libya'da Türk gemisine el koyuldu

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında varılan ateşkese rağmen son günlerde ülkenin Sirte ve Cufra bölgelerinde askeri hareketlilik yaşanırken, Misrata Limanı'nda bir Türk gemisinin alıkonulduğu iddia edildi.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Reuters'a yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka'nın, 9'u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatıyla birlikte Derne Limanı yakınlarında alıkonulduğunu bildirdi.

Türkiye Dışileri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen saatlerde Mismari, Sky News kanalında yayınanan basın toplantısında Trablus'un ateşkesi bozmaya yönelik girişimlerinin olduğunu iddia etmişti.

Türkiye'yi ateşkesi bozmaya çalışmakla suçlayan Mismari, ordu birliklerine 'provokasyonlara gelmeme talimatı verdiklerini' söylemişti.