Namibya'da seçim zaferi kazanan Hitler, kendisini dünyaya meşhur eden Bild'i 'muhaliflerin komplosuna gelmekle' suçladı

Almanya'nın imparatorluk döneminde '20. yüzyılın ilk soykırımını' düzenlediği Namibya'da seçim zaferi kazanan Adolf Hitler cephesinden, kendisini uluslararası yıldıza çeviren Bild'e suçlama geldi. Almanya'nın en çok satan gazetesi, Namibya'daki Alman kökenli sağcıların desteklediği yeni muhalefet partisinin komplosuna maşalık yapmakla itham edildi.

Afrika'nın güneybatısındaki eski Almanya sömürgesi Namibya'da yerel seçimlerde zafer kazanan Adolf Hitler Uunona, medyanın yoğun ilgisine maruz kalmasına tepki gösterdi.

Nazi lideriyle adaşlığından ötürü uluslararası politika yıldızına dönüşen Hitler, dikkatlerin üzerine toplanmasına kızgınlığını ifade ederek mercek altına alınmasının 'adil olmadığını' belirtti.

'I'm nothing like Adolf Hitler', says Adolf Hitler: Namibian politician named after the Fuhrer says he is shocked by the attention https://t.co/fEK6racdKo — Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2020

Nazi lideriyle herhangi bir şekilde kıyaslanmayı reddederek "Ben onun gibi değilim" diye ısrar eden iktidar partili siyasetçi, diğer yandan muhalefet partilerini itibarını sarsmak için komplo kurmakla suçladı.

The long-serving Swapo regional councillor for the Oshana region's Ompundja constituency, Adolf Hitler Uunona, says he did not choose to be named after German dictator Adolf Hitler. https://t.co/zMtB6IizkT pic.twitter.com/6IrQnmZulx — The Namibian (@TheNamibian) December 7, 2020

'İsmim yüzünden Hitler'e çekmiş değilim ki'

The Namibian gazetesine konuşan Hitler, "Seçme şansım yoktu, babam bu ismi verdiğinde ben bir bebektim. Adı değiştirmek için yapabileceğim bir şey yok. Babamın bana neden bu adı verdiğini de bilmiyorum" açıklamasını getirerek şöyle devam etti:

"Bu demek değil ki, bende Adolf Hitler'in karakteri var ya da Almanya'nın Adolf Hitler'ine çekmişim. Ben onun gibi değilim."

'Bild, malum muhaliflerin çıkarları doğrultusunda yayın yapıyor'

Bir müttefiki, Namibyalı yerel siyasetçinin seçim zaferine geniş yer ayırarak dünya çapında meşhur olmasını sağlayan Bild'e mektup göndererek, Adolf Hitler Uunona'nın 'kurban haline getirildiğinden' yakındı.

Mektupta Almanya'nın en çok satan gazetesi, Namibya'yı 1990'daki bağımsızlığından beri yöneten iktidar partisi SWAPO'nun 'malum muhaliflerinin çıkarları doğrultusunda yayın yapmakla' suçlandı.

'Yeni muhalefet partisini Alman kökenli sağcılar destekliyor'

2015 yılında seçilmesi sessiz sedasız gerçekleşen Adolf Hitler Uunona'nın bu yıl oyların yüzde 85'ini alarak yeniden seçilmesinin medya ilgisi nedeniyle dünya çapında olaya dönüşmesini değerlendiren yerel aktivist Phil ya Nangoloh da medya yayınlarının gerisinde SWAPO'ya karşı yeni kurulan Değişim İçin Bağımsız Vatanseverler (IPC) partisinin olduğunu iddia etti.

2015'te oyların yüzde 83'ünü alan SWAPO'nun 25 Kasım seçimlerinde oy oranı yüzde 57'ye düştü. IPC ise ilk kez katıldığı seçimlerde yüzde 18 oy topladı.

Ya Nangoloh, "Tesadüfe bakın ki, IPC, çoğu Alman kökenli Namibyalı olan beyaz sağcılar arasında önemli bir desteğe sahip" dedi.

Namibya'yı her yıl 120 bin Alman ziyaret ediyor

'Kaiser'in Holokostu' diye tabir edilen 1908 soykırımında on binlerin katledildiği Namibya'da Almanca yer ve insan isimleri muhafaza ediliyor. Almanca konuşan nüfusun yaşadığı Afrika'nın güneyindeki küçük ülkeyi, her yıl 120 bin Alman ziyaret ediyor.

Alman nüfusta neo-Nazi hissiyatın dışavurumu

Namibya'da sömürgecilerden geriye kalan Alman nüfus içinden arada bir neo-Nazi hissiyatı da dışa vuruyor.

1989'da Hitler'in 100. doğum gününü kutlayan topluluk içinden bir kesim, Hitler'in sağkolu Rudolf Hess'in ölümü üzerine de ilan yayımlayıp 'Daha iyi bir Almanya'nın son temsilcisi' ifadesini kullanmıştı.

2005'te Almanca bir gazete, Holokost'tan kurtulmasının ardından Naziler ve Nazizmle mücadeleyi kurumsallaştıran Simon Wiesenthal'ın ölümünden 'memnuniyet ve sevinç' ifade eden bir ilanla çıkmıştı. Almanya'nın Namibya Büyükelçisi'nin özür talebine gazete uymamıştı.

Almanya, Afrika'daki soykırım için hala resmen özür dilemedi

Diğer yandan Namibya'dan hala resmen özür dilememiş olan Almanya'da hükümet, 'ortak sömürge geçmişinden ötürü Namibya'ya yönelik özel sorumluluk' dile getirmekle yetiniyor. Avrupa'nın en büyük ekonomik gücünün bu yıl özür babında 10 milyon euroluk tazminat ödeme teklifi, küçük Afrika devleti tarafından yeterli bulunmayarak reddedildi.