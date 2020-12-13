Nijerya'da bu kez erkek okulu basılıp yüzlerce öğrenci kaçırıldı

2014 yılında Chibok eyaletinde yüzlerce kız öğrencinin Boko Haram tarafından kaçırılması felaketine sahne olan Nijerya, bu kez Katsina eyaletinde basılan okuldan yüzlerce erkek öğrencinin kaçırılmasıyla sarsıldı.

Boko Haram gibi İslamcı örgütlerin ya da haydut çetelerinin okulları basıp öğrencileri kaçırdığı saldırılara sahne olan Nijerya'dan, bu kez bir ortaöğretim okulundan yüzlerce öğrencinin kaçırıldığı haberi geldi.

Cuma gecesi Katsina eyaletindeki Kankara'da 800'den fazla erkek öğrencinin okuduğu hükümet bilim ortaokulunu basan silahlı saldırganlar havaya ateş açıp kaos ve panik yarattı. Bazı öğrenciler okulu çevreleyen çitlerden atlayarak kaçtı ve tehlike geçtikten sonra geri döndü, ama yaklaşık 300 öğrenci kaçırıldı.

Askerler, peşlerine düştükleri saldırganlarla cumartesi ormanda çatışmaya girdi. Ancak öğrencilerin akıbetine dair bilgi edinilemedi.

Kaçırılan öğrencilerin ebeveynleri okula giderek yetkililerden oğullarının kurtarılmasını istedi.

Kanara'nın 120 km güneyindeki Zaria kentinden gelen Abubakar Lawal, okula verdiği üç oğlundan ikisinin kayıp olduğunu söyleyerek "Evlatlarımızı kurtarsın diye Allah'a dua ediyorum" dedi. Kayıp oğullarından birine isim olarak eyaletin yerlisi olan Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin soyadını vermiş olduğunu belirtti.

Kurtulan öğrencilerin ebeveynleri, çocuklarını okuldan aldı.

Saldırganların saiklerinin bilinmemesi nedeniyle Katsina'daki tüm okulları kapatan eyalet yönetiminin sözcüsü Abdul Labaran, bu kabusun sonunun geldiğini görene dek huzur bulamayacaklarını ve çocukları bulmak için dur duraksız çalışacaklarını söyledi.

Kurtarma operasyonunu yönetmek için Nijerya'nın en üst düzey komutanları ve istihbarat şeflerinin eyalete geldiğini aktaran Labaran, kayıp öğrenci sayısını 321 olarak verdi, içlerinden bazılarının kaçıp komşu eyaletlerdeki evlerine gitmiş olabileceğinden söz etti.

Cumartesi saldırganların elinden öğrencileri ormanın farklı yerlerine nakletmeleri sırasında kurtulduğunu anlatan 17 yaşındaki Yahaya, grup liderlerinin adamlarına öğrencilere zarar vermelerini emrettiğini aktardı.

Nijerya'nın kuzeydoğusuna İslamcı militanlar dehşet saçıyor. Nitekim kuzeydoğudaki Chibok eyaletinde 2014 yılında yüzlerce kız öğrencinin İslamcı örgüt Boko Haram tarafından kaçırılmıştı. Katsina'nın da bulunduğu kuzeybatıda ise soygun ve fidye için sivillere saldıran haydut çeteleri cirit atıyor.

Kasım ayı sonunda kuzeydoğudaki Borno eyaletinde Boko Haram'a isnat edilen saldırıda onlarca çiftçinin katledilmesi, bazılarının kafalarının kesilmesi, Nijeryalıların üst üste yaşadığı şoklara bir yenisini ekledi.

Afrika'nın en kalabalık nüfusa, en büyük petrol kaynaklarına sahip ülkesinde güvenliğin gitgide sağlanamaz hale gelmesi, halkın sistemle bağlarını koparıyor.