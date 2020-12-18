Kayıt
03:23 18 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İsrail havayolu El Al uçakları

    Fas: İsrail ile ilişkilerin ve uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için prosedürler başlatıldı

    © AP Photo / Ariel Schalit
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104157/71/1041577122_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_4478f434baec5ff605bff9413911d55b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/afrika/202012181043426799-fas-israil-ile-iliskilerin-ve-ucak-seferlerinin-yeniden-gerceklestirilmesi-icin-prosedurler/

    Fas, İsrail'le ilişkilerin ve uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığını açıkladı.

    Fas Başbakanlığı'nın kabine toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fas-İsrail ilişkilerinin ve iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığını belirtti.

    Dışişleri Bakanı Burita, Fas Krallığı'nın (Fas Kralı'nın şahsında) ülkedeki Yahudi cemaati ve İsrail'deki Fas kökenli Yahudilere karşı 'köklerini özel bağlardan alan' duruşunun sabit olduğunu ifade etti.

    Fas Kralı 6. Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmelerini hatırlatan Burita, "Fas, Filistin davasını desteklemek için sahip olduğu mekanizmaları harekete geçirdi. Bu, Fas'ın Orta Doğu'da kalıcı ve adil barışın tesisi için oynayacağı rolü de mümkün kılacaktır" ifadelerini kullandı.

    İsrail bayrağı
    © Flickr
    İsrail Ulaştırma Bakanı, Fas ile normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı
    Açıklamada, ilişkilerin ve uçak seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

    Fas, geçen hafta perşembe günü yayımlanan kraliyet açıklamasıyla, İsrail ile ilişkilerin 'mümkün olan en kısa süre içerisinde' normalleşeceğini duyurmuştu. Açıklamada, normalleşmenin Fas'ın Filistin konusundaki duruşunu değiştirmeyeceği de kaydedilmişti.

    Fas ve İsrail ilişkileri, 1993 yılındaki 'Oslo' barış süreciyle beraber düşük düzeyde başlamıştı ancak Rabat, 2002 yılında patlak veren İkinci İntifada ile beraber ilişkilerini dondurmuştu.

    Fas, Kuzey Afrika bölgesinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdüren tek devlet durumunda. Moritanya 2010’da İsrail ile ilişkilerini kesmişti.

    Etiketler:
    Mahmud Abbas, Yahudiler, Filistin, Donald Trump, Fas Kralı 6. Muhammed, Normalleşme, Uçak seferi, İsrail, Fas
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Libya, Arap Baharı'nın belki de en şiddetli yaşandığı ülkedir. Şiddetli protestolar, silahlı çatışmalar ve şehirlerin işgaline kadar varan süreç daha sonra gerçek anlamda bir iç savaşa dönüşmüştür. Ulusal Geçiş Konseyi kurulmuş ve yüzden fazla ülke tarafından tanınmıştır
    Arap dünyasının kaderini değiştiren Arap Baharı, 10 yıl önce başladı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet