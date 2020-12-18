Etiyopya'daki çatışmalardan Sudan'a sığınmaya çalışanlar, nehri bidondan yapılma sallarla geçme mücadelesinde

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, federal hükümet güçlerinin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini aştı.

Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, önce Sudan'ın doğusundaki Kesele Eyaleti'nin Hamdayit bölgesindeki Tekeze Nehri kıyısına ulaşırken, sonrasında bidonlardan yapılan sallarla eşyalarını ve ailelerini karşıya geçirmeye çalışıyor.

Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, bidondan yapılmış sallarla nehri geçerek Sudan’a sığınıyor https://t.co/LSqQAlO3qq pic.twitter.com/akF4rP2kOj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 18, 2020

AA'nın konuştuğu Etiyopyalı mültecilerden Fesseha Berhanu (32), "Etiyopya'daki çatışmalardan kaçarak Sudan'a gelmek isteyenler nehri geçmeye çalışıyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar içinden kayığa verecek parası olmayan ve bidondan yapılma sal bulamayanlar, hem yüzüp hem de eşyalarını doldurdukları torbayı çekerek Sudan'a ulaşma çabasına girdi.

Sudan'a sığınan Etiyopyalılar, barınma, gıda ve su gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyarken, binlerce kişi eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum yaşıyor.

Mülteci Embrsidur Berhani (38) de bidonlardan yapılmış sallarla nehri geçme çabasına dikkati çekti:

"Yaşlı insanlar, kadınlar ve çocuklar, birbirine bağlanmış bidonlar üzerinde tehlikeli bir şekilde nehri geçmeye çalışıyor."

Hamdayit 36 binden fazla mülteciyi ağırlıyor

Sudan Mülteciler Komiserliği’ne göre, Hamdayit bölgesinde 36 binden fazla mülteci bulunuyor.

Etiyopyalı mültecilerin eşyalarını dahi alamadan kaçtıklarını dile getiren Berhani, Sudanlılara, ölümden kaçan bu insanlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH Bir Etiyopyalı yüzerek karşıya geçerken bir avuç eşyasını yanında götürebilmek için leğen kullandı.

Yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının yanı sıra Türkiye merkezli insani yardım kuruluşları da barınma ve gıda yardımında bulunuyor.

UNICEF'ten acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Tigray'daki çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç milyonlarca kişinin mağdur olduğunu belirtilerek, insani yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı yaptı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.