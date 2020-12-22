Bogdanov: Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin askeri yardım talebini BM şartlarına uyması halinde dikkate alacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Moskova’nın Orta Afrika Cumhuriyeti'nin meşru makamlarının askeri personel talebini, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olması halinde dikkate almaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinin askeri yardım talebini Sputnik’e değerlendirdi.

Bogdanov, Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinin askeri yardım talebinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi şartlarına uyması halinde dikkate alınacağını belirterek, "Meşru makamlardan böyle bir talep varsa değerlendirilir. Ancak, talep sadece bize değil, diğer ortaklara ve dostlara da gitmelidir" ifadelerini kullandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rusya Savunma Bakanlığı temsilciliğinin bulunduğunu, çatışmalara katılmadığını ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak hareket ettiğini belirten Bogdanov, şu ifadeleri kullandı:

"Orada uluslararası anlaşmalara uygun olarak Rusya Savunma Bakanlığı temsilciliği bulunuyor. Bunu daha önce duyurmuştuk. BM Barış Gücü'nde görev yapan subaylar var. Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki BM Barış Gücü misyonu, seçimlerin normal bir ortamda hazırlanması ve yürütülmesi de dahil olmak üzere, ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak için bulunuyor."

Moskova'nın 27 Aralık’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin sabote edilmesi girişimlerinden derin endişe duyduğuna vurgu yapan Bogdanov, "Yıkıcı güçlerin anayasal sürece zorla müdahale etme, seçim sürecini kesintiye uğratma ve istikrarsızlık yaratma girişimleri derin endişelere neden oluyor" diye konuştu.

Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nin meşru iktidarını desteklediğini kaydeden Bogdanov, "Elbette, son seçimlerden sonra kurulan meşru hükümetin politikasını destekliyoruz. İnsanlar gidip istediklerini seçebilirler, ancak demokratik süreç zor kullanarak kesintiye uğratılmamalı" dedi.

Öte yandan Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Vladimir Titorenko, ülke yetkililerine isyanı bastırmada yardımcı olmak için yüzlerce Rus askeri personelinin gönderildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Titorenko, Bangui'deki Rusya Savunma Bakanlığı temsilciliğinin beş çalışanı, BM Barış Gücü misyonunda görevli 14 Rus subay ve Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinin talebi üzerine ülke ordusunu eğitmek için gönderilen uzmanlar dışında Rus askeri personelinin bulunmadığını kaydetti.