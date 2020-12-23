Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne 300 askeri eğitmen gönderdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'nin meşru makamlarının talebi üzerine, bu ülkenin askeri savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla ulusal ordu askerlerini eğitmeleri için 300 askeri eğitmen gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin savunma kabiliyetini güçlendirmek için Bangui'ye yardım çerçevesinde, bu ülkenin yetkililerinin talebine anında yanıt vererek ulusal ordu askerlerini eğitmeleri için 300 eğitmen gönderdi. Rus tarafı, Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımlara ilişkin BM Güvenlik Konseyi Komitesi'ne ilgili bildirimi iletti" denildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gerilim, geçen cumartesi günü üç büyük muhalif grubun birleşerek başkent Bangui'ye ilerlemesiyle artmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonu temsilcisi Vladimir Monteiro, isyancıların farklı yönlerden ilerleyişinin durdurulduğunu belirtmişti. Ülke yetkilileri, yaşananlardan eski Devlet Başkanı Francois Bozizé'yi sorumlu tutmuştu.