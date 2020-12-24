Dünyanın dört bir köşesinde mantar gibi koronavirüsün mutasyon geçiren yeni varyantları çıkıyor: Son saptama Nijerya'da

Her gün birkaç ülkeden koronavirüsün mutasyon geçiren yeni varyantlarının görüldüğü haberleri gelirken, nüfusu en kalabalık Afrika ülkesi Nijerya'da da yeni bir varyant saptandı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı John Nkengasong, Nijerya'da yeni bir varyantın ortaya çıkmış gözüktüğünü, netleştirmek için daha fazla araştırma gerektiğini duyurdu.

Tam Noel tatili döneminde patlak veren mutasyon dünya çapında yeni alarm zilleri çaldırırken, Nkengasong, Nijerya'da görülen varyantın Britanya ve Güney Afrika'da saptananlardan farklı olduğunu belirtti.

Africa’s top public health official says another new variant of the coronavirus appears to have emerged in Nigeria, but further investigation is needed. https://t.co/h0h5iJKA1T — AP Africa (@AP_Africa) December 24, 2020

Britanya ve Güney Afrika'dakinden farklı gözüküyor

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Genomiği Merkezi'nin daha fazla örnek üzerinde inceleme yapacağını duyuran Nkengasong, "Bize biraz zaman verin, kesin konuşmak için henüz çok erken" dedi.

AP, gördüğü belgelere dayanarak, Nijerya'daki varyanta 3 Ağustos ve 9 Ekim'de Osun eyaletindeki iki hastadan alının örneklerde rastlandığını, Britanya'dakinden farklı olarak hızlı yayılmadığını, P681H varyantının bulaşı artırmaya katkıda bulunduğuna dair kanıt bulunmadığını, ama Nijerya'nın Britanya'daki kadar genomik değişim saptama imkanının bulunmadığını aktardı.

Nkengasong, yaklaşık olarak teyitli 1 milyon vakanın kayıtlara geçtiği Güney Afrika'da ise yeni varyantın baskın virüs olduğunu, hızlı yayıldığını ve virüs yükünün daha fazla olduğunu, ama hastalığın daha ağır geçmesine neden olup olmadığının netleşmediğini paylaştı. Bu mutasyonun kıtadaki aşılama çalışmalarını etkilemeyeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Güney Afrika rekor sayıda vakayla boğuşuyor

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı, dün son 24 saatte rekor sayıda 14 binden fazla yeni vaka, 400'den fazla ölüm açıklarken, 950 binden fazla enfeksiyona neden olan koronavirüsün aman vermediği uyarısında bulundu.

Afrika'da bir ayda vaka sayılarında büyük artış

Afrika kıtasındaki 2.5 milyondan fazla teyitli vaka, küresel vakaların yüzde 3.3'ünü oluştururken, Nkengasong, kıta çapında son 4 haftada vaka oranlarının yüzde 10.9 artış gösterdiğini, artış oranının Nijerya'da yüzde 52, Güney Afrika'da yüzde 40'a çıktığını açıkladı.