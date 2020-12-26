Hafter'den komutasındaki güçlere çağrı: Türk askerlerini ülkeden kovun

Libya Ulusal Ordusu komutanı Hafter, komutasındaki güçlere Türk askerlerini 'ülkeden kovma' çağrısı yaparak, "Topraklarımızda bir sömürgeci var olduğu sürece barış olmayacak" dedi.

Libya Ulusal Ordusu komutanı, Libya'nın bağımsızlığının 69. yıldönümü sebebiyle ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde açıklamalarda bulunarak yeniden Türkiye'yi hedef aldı.

Arab News'te yer alan habere göre, Türk askerlerinin Libya'daki varlığı hakkında konuşan Hafter, "Türk ordusunun postalları tertemiz toprağımızı kirlettiği sürece güvenlik ve barış mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Barışı mümkün kılmak için yeniden silaha sarılacaklarını söyleyen Hafter, komutasındaki güçlere "Madem ki Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti; işgalciyi inanç, irade ve silahlarla kovmaya hazırlanın" çağrısını yaptı.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.