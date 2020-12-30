Güney Afrika'da alkol yasağı: Bakandan 'Çaydanlıkların içine alkol koymayın, numaralarınızı biliyoruz' uyarısı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında ülkedeki tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken alkol satışları da yasaklanmıştı.

BBC'de yer alan habere göre, koronavirüsün daha hızlı yayılan mutasyonunun da tespit edildiği Güney Afrika'da Alınan kararların ardından, ülkede alkolün gizlice satıldığına yönelik haberler üst düzey isimlerin konuyla ilgili uyarılarda bulunmalarına yol açtı.

Güney Afrika Polis Bakanı, alkolün çaydanlıkların içinde saklandığı iddiaları üzerine işletmeleri uyardı.

'Numaralarınızı biliyoruz, yapmayın'

Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan bakan Bheki Cele, restoranların alkol yasağını ihlal etmeleri durumunda ticaret ruhsatlarını kaybedeceklerini söyledi ve "Restoranlarda çaydanlıklara ve 'yüzde 0 alkol' yazan şişelere alkol koymayın. Numaralarınızı biliyoruz, bunu yapmayın. Çaydanlıklarda alkol olduğunu tespit edersek ticaret lisansınızı kaybedeceğinize emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da, ihlallerle ilgili yaptığı açıklamada içki içmenin neden olduğu 'pervasız davranışların' koronavirüsün yayılma riskini artırdığını söyledi. Ramaphosa, "Alkol zehirlenmesine bağlı pervasız davranışlar bulaşmanın artmasına katkıda bulunuyor. Alkolle ilgili kazalar ve şiddet hastanemizin acil servislerinde yoğunluk oluşturuyor" dedi.

Ülkede nisan ve mayıs aylarında yaşanan sert kısıtlama tedbirlerine karşı bazı işletmelerin çaydanlık veya diğer kaplarda içki servisi yaparak satış yasağını deldikleri tespit edilmişti.

Alınan önlemler kapsamında Cape Town, Johannesburg ve Durban dahil ülke genelinde Ocak ortasına kadar alkol satışı yasaklandı. Yasakların uygulanmasında ayrıca polis gücü ve ordunun da görev alacağı belirtildi.

Ülkede ayrıca Kovid-19'a karşı genişletilen önlemler kapsamında saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.