Cezayir, Sputnik V aşısı tedariği için anlaşma imzaladı

Cezayir’in Rus Sputnik V koronavirüs aşısının tedariği için bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Cezayir’in hükümet sözcüsü Ammar Belhimer, “Cezayir Sağlık Bakanlığı, Rusya’daki laboratuvardan aşı tedariği için anlaşma imzalandığını doğruladı. Cezayir’deki Pasteur Enstitüsü, Sputnik V aşısının üreticileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi, başka taraflarla da görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Ülkenin kaç doz aşı alacağı ise paylaşılmadı. Rusya’dan da bu konuda bir açıklama henüz yapılmadı.

Daha önce Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun hükümeti pazardaki koronavirüs aşılarınından hangilerinin alınmasına karar vermesi için görevlendirmişti.

Aşıların tedariğinin ardından ülkede ocak başında yaygın aşı programının bağlatılması bekleniyor. Aşılamanın ücretsiz olacak yapılacağı biliniyor.

Ülkede şimdiye dek görülmüş koronavirüs vakalarının sayısı 99 bini geçmiş durumda. Virüsün yol açtığı hastalık nedeniyle 2 bin 751 kişi hayatını kaybetti.