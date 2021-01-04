Afrika’da El Kaide saldırılarında artış

Somali’nin başkenti Mogadişu’da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Afrika’nın iki ülkesinde daha üst üste saldırılar meydana geldi. Nijer’in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında 56 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine teröristlerce saldırı düzenlendi.

İki Fransız askeri öldü

Olayda tamamı sivil 56 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. AFP’ye konuşan bir kaynak, saldırganların köyü çevrelediğini ve kısa süre içinde sivilleri öldürdüğünü duyurdu. Saldırı; Nijer, Mali ve Burkina Faso sınırlarının kesiştiği Tillaberi bölgesinde meydana gelirken, Birleşmiş Milletler’in raporuna göre, 2019’da üç ülkenin sınıra yakın bölgelerinde gerçekleşen terör eylemlerinde toplam 4 bin sivil hayatını kaybetti. Olayı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.

Nijer’in komşusu Mali’de ise Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 2 Fransız askeri, araçlarına yönelik bombalı saldırıda öldü, 1 asker yaralandı. Elysee Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın ülkenin kuzeyindeki Meneka bölgesinde meydana geldiği bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un askerlerin ailelerinin acısını paylaştığı ve başsağlığı dilediği kaydedildi. Saldırıyı El Kaide’ye bağlı bir grup üstlendi. Ülke basınında çıkan haberlere göre, El Kaide’nin propaganda platformu Al-Zallaqa’da, Fransız askerlerini hedef alan saldırının El Kaide’nin Sahel’de faaliyet gösteren GSIM isimli bir kolu tarafından düzenlendiği belirtildi. Mali’nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık’ta, Fransa’nın Barkhane operasyonunda görev yapan askerlerin aracına saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 3 asker yaşamını yitirmiş, olay Fransa’da şok etkisi yaratmıştı.

Türkiye saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer’de gerçekleştiren saldırıyı kınadı. Nijer’in Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine yönelik olarak 2 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatılan açıklamada, “Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.