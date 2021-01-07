Gana parlamentosunda Meclis Başkanlığı kavgası: Ordu müdahalede bulundu

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti parlamentosunda Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan gerilim çatışmaya dönüştü. Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında Meclis Başkanı seçimi için Parlamento Katibi tarafından yürütülen gizli oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

Oylama sırasında iktidardaki bir milletvekilinin sandığa el koymaya çalışması üzerine kaotik sahneler patlak verdi.

Tartışmaların ardından çıkan arbedede milletvekilleri birbirlerine saldırdı, bazılarının ise seçim sandıklarını yumruklarını ve tekmeledikleri görüldü.

​İki partinin milletvekilleri arasında çıkan çatışmaya parlamento salonuna giren ordu müdahalede bulundu.

Meanwhile in Ghana. Military intervention to stop chaos between members of parliament. Previous (7th) parliament was dissolved at the stroke of midnight. #7thTo8thParliament pic.twitter.com/EB30BxE2Qk — Georgie (@georgiendirangu) January 7, 2021

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