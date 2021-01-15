Uganda sandık başında: Seçim öncesi sosyal medya yasağı getiren Museveni önde

Uganda Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, Ulusal Direniş Hareketi'nin (NRM) adayı Museveni, şimdiye kadar sayılan oyların yaklaşık 1 milyon 536 binini, en büyük rakibi Ulusal Birlik Platformu'nun adayı Robert Kyagulanyi ise 647 bin 146'sını aldı.

17 milyondan fazla seçmenin olduğu ülkede yaklaşık 35 bin seçim merkezi bulunuyor.

Parlamentoda 426 koltuğa sahip ülkede devlet başkanlığı için 11 aday yarışıyor.

Uganda, seçimden 2 gün önce sosyal medya araçları ve mesajlaşma uygulamalarına kısıtlama getirmişti.