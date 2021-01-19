Uganda'dan ABD'ye: Seçim sonucunu değiştirmeye çalışmayın

Afrika ülkesi Uganda'da 1986'dan beri görevde olan 76 yaşındaki Yoweri Museveni'nin kazandığı başkanlık seçimi sonrası yaşananlar ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açtı.

ABD'nin Uganda Büyükelçisi Natalie E. Brown'un Museveni'ye karşı seçimi kaybeden muhalif Robert Kyagulanyi'yi ziyaret etme girişimi, hükümetin tepkisini çekti. Uganda, ABD'li elçinin seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığını savundu.

Oyların yüzde 34.83'ünü alan Ulusal Birlik Platformu adayı Robert Kyagulanyi seçim gününden beri ev hapsinde tutuluyor. Bobi Wine olarak da bilinen pop yıldızı Kyagulanyi, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü.

Muhalif lideri sağlık ve güvenliğini kontrol etmek için ziyaret etmek istediğini söyleyen ABD'li elçi, hükümetin suçlamalarını reddetti. Hükümet Sözcüsü Ofwono Opondo ise "Yapmaya çalıştığı şey, Uganda'nın iç politikasına, özellikle seçimlere açıkça karışmak, seçim sonuçlarını ve halkın iradesini değiştirmek. Diplomatik normların dışına çıkmamalı" dedi.

Somali'deki Afrika Birliği barış gücünde görev yapan Ugandalı askerlere destek veren ABD, son 3 yılda ülkenin sağlık sektörüne de 1.5 milyar dolarlık yardım yaptı.