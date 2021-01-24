Bakan Karaismailoğlu: Korsan saldırısına uğrayan gemi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradığını belirterek, "Gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir" bilgisini verdi.
Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11:00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) January 24, 2021
Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum.
15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir. https://t.co/GPKOHeChbA
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