Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından baskına uğrayan Mozart isimli konteyner gemisine yapılan saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı.

Gemiden ulaşılan görüntülerde korsanların uzun namlulu silahlarla kaptan köşkünü bastığı ve denizcileri yaraladığı görülüyor.

Gemideki teknolojik aletlere zarar veren korsanlar, kaptan dahil bütün mürettebatı ellerindeki silahlarla darp ediyor.

Türk mürettebatın olduğu gemiye baskın anına ait görüntüler ortaya çıktı https://t.co/O43wbfJXrO pic.twitter.com/8HDwkpSAfp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 25, 2021

​Öte yandan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı" dedi.

Karsan, gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceği söyledi.



