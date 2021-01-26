Korsan baskınına uğrayan gemide hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Türkiye'ye getirilmek üzere Librevil'den THY uçağıyla yola çıktığı bildirildi.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cenazenin saat 03.30-4.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olacağını belirtti.
Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesini THY uçağıyla Türkiye'ye gönderdik. T.C. Librevil Büyükelçiliği olarak yakınlarına başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin. @tcbestepe_fr @AzerbaijanMFA @TC_Disisleri @TCLibrevilleBE @NiluferEK @THY_Teknik— T.C. Librevil Büyükelçiliği / Ambassade de Turquie (@TCLibrevilleBE) January 26, 2021
Cenazenin, THY'nin İstanbul-Bakü seferiyle saat 07.30'da Azerbaycan'a gönderileceği bildirildi.
Azerbaycan uyruklu gemicinin cenazesi, bugün özel uçakla Port Gentil'den Librevil'e nakledilmişti.
Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsan saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.
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