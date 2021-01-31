Türk Dışişleri'nden Somali'de meydana gelen bombalı saldırıya kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Mogadişu şehrinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün (31 Ocak) düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir."