Güney Afrika'da alkol yasağı kaldırıldı

Dünyada koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken aşının ilk dozlarını henüz yeni alan Güney Afrika'da bazı kısıtlamalar gevşetiliyor. Yaklaşık 1 aydır yasak olan alkol satışı serbest bırakıldı, Devlet Başkanı Ramaphosa "Sorumluluk bilinciyle için" çağrısı yaptı.

Kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu ülke Güney Afrika'da pandemi kısıtlamaları kapsamında Aralık 2020 sonunda getirilen alkol yasağı sona erdi. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa bazı kısıtlamaların gevşetildiğini, alkol yasağının da buna dahil olduğunu açıkladı.

President @CyrilRamaphosa: Restrictions on the sale of alcohol will be eased. The sale of alcohol by licensed premises for off-site consumption will be permitted from Mondays to Thursdays, from 10am to 6pm. pic.twitter.com/Ln2xBTctlD — Presidency | South Africa 🇿🇦 (@PresidencyZA) February 1, 2021

Pandeminin başından berikaydedilen ve'nın geliştirdiği aşı yeni eline ulaşan Güney Afrika'da plajlar, parklar, yüzme havuzları yeniden açılacak, sınırlı sayıda dini etkinliklere izin verilecek. Sokağa çıkma yasağınınolarak güncellendiği ülkede pazartesi- perşembe günleri perakende satış noktalarıarası alkol satabilecek. Lisanslı mekanlar daarası alkol servis edebilecek.

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Coronavirus: South Africa lifts alcohol ban as Covid rules ease https://t.co/mEsrcNGpFU — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2021

Sağlık sistemi üzerinde baskıyı hafifletmek için gerekli olduğu savunulan ama toplumda, özellikle geçimini alkollü içecek satışı üzerinden kazananlar arasında pek hoş karşılanmayan alkol yasağı dahil diğer kısıtlamaların gevşetildiğini duyurduğu açıklamasında lider Ramaphosa şu ifadeleri kullandı: "Hepinizi sorumluluk bilinciyle alkol tüketmeye davet ediyorum ki dikkatsizce davranışlar yüzünden vakalarda artış yaşanmasın."

​Kovid-19'un mutasyona uğrayan varyantı nedeniyle de birçok ülkenin uçuşları durdurduğu Güney Afrika'da aşının 1 milyon dozluk ilk partisi, 12.5 milyon sağlık çalışanına ayrıldı. Daha az doz almasına rağmen AB'den daha çok ödeyen Güney Afrika'nın aşı programı henüz belli değil. Ülkenin hedefi bu yıl 40 milyon kişiyi, yani nüfusun üçte ikisini aşılayabilmek.

The first million shots of the AstraZeneca vaccine arrived in South Africa on Monday. The first doses will be administered anywhere between February 12 &15.https://t.co/5Y6Ju3d16j — Charles Onyango-Obbo (@cobbo3) February 1, 2021

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