'Somali'de Afrika Birliği misyonunun açtığı ateş sonucu 2 çocuk öldürüldü'

Garowe Online'ın haberine göre, Aşağı Şabelle bölgesinin Mushaani köyünde AMISOM birliklerinin attığı havan mermisinin isabet ettiği evdeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin ulaştığı yerel hükümet yetkililerinden Ishak Muhammed, can kayıplarını doğruladı.

AMISOM kayıplara ilişkin henüz açıklama yapmadı.