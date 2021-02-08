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    Güney Afrikalı kadınlar cinsel şiddete karşı silah eğitimi alıyor

    Güney Afrikalı kadınlar cinsel şiddete karşı silah eğitimi alıyor

    © AFP 2020 / MARCO LONGARI
    Afrika
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    https://tr.sputniknews.com/afrika/202102081043757511-guney-afrikali-kadinlar-cinsel-siddete-karsi-silah-egitimi-aliyor/

    Her üç saatte bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü Güney Afrika'da, kadınlar kendilerini korumak için silah atış eğitimi almaya başladı.

    Her gün polise ortalama 110 tecavüz şikayetinin geldiği ve her 3 saatte 1 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü Güney Afrika'da yüzlerce kadınlar kendilerini korumak için atış poligonlarında silah eğitimlerine katılıyor. 

    Güney Afrika Silah Sahipleri Derneği (GOSA) tarafından verilen eğitimlerini düzenleyen Themba Kubheka, derslerin amacını 'tehlikeli bir durumlara karşı kadınları acil savunma becerileriyle donatmak' olarak açıkladı. 

    Polisinin olay yerine gelmesinin ortalama 15 dakika sürdüğünü söyleyen Kubheka, bu durumda kadınların yardım beklemek yerine kendilerini korumak için harekete geçmeleri gerektiğini belirtti. 

    Eğitimlerin, istatistiksel olarak suçlardan en çok etkilenen genç siyah kadınlara yönelik olduğunu belirten Kubheka, "Buradaki her kadın tecavüze uğrayan, soyulan, saldırıya uğrayan bir kadın tanıyor. Her birinin bu suçlarla ilgili bir hikayesi var" dedi. 

    'Benim de başıma gelmeden önce hazırlıklı olmalıyım'

    Eğitimlere katılan kadınlardan Ntando Mthembu, geçen sene kuzeninin evde birkaç saat yalnız kaldığı zaman tecavüz edilip öldürüldüğünü anlatarak, "Bu benim de başıma gelmeden önce hazırlıklı olmalıyım" ifadelerini kullandı. 

    "Kadınlar bu ülkede hedef" diyen bir başka katılımcı Matsie Noge, 24 yaşındaki kızını da yanında getirdiğini söyleyerek "Bunu daha önce, kızım 15 yaşındayken yapmalıydım" diye konuştu. 

    9 yıl önce penceresine tırmanan komşusu tarafından tecavüze uğradığını anlatan 32 yaşındaki Nthabiseng Phele ise, "Silahı tutmak bana o günü hatırlattı, keşke o zaman yanımda kullanmayı bildiğim bir silahım olsaydı" dedi. 

    Phele, tecavüzün ardından ailesinin kendisini suçladığını ve bu yüzden ne şikayette bulunabildiğini ne de herhangi bir destek alabildiğini söyledi. 

    'Kadın olmak için dünyanın en güvensiz yerlerinden biri'

    Silahların kontrolü için mücadele eden bir grup olan Gun Free SA'ya göre, Güney Afrika'da yaklaşık 4,5 milyon silah yasal olarak kullanılıyor ve neredeyse aynı sayıda silah karaborsada dolaşıyor.

    Başkan Cyril Ramphosa, Güney Afrika'da görülen cinsel şiddet düzeyini savaştaki bir ülkede yaşananlarla karşılaştırarak, 2019'un sonlarında 'istismar belasıyla mücadele etmenin ulusal bir öncelik olacağını' duyurmuştu. Ülkede 2019'da cinsel şiddet vakaları yüzde 1.7 artmış, 53 bin 293 vaka kaydedilmişti. 

    O sırada Güney Afrika'yı 'kadın olmak için dünyanın en güvensiz yerlerinden biri' olarak nitelendiren Ramphosa, "Ülkemizde karanlık ve ağır bir gölge var. Kadınlar ve çocuklar kuşatma altında" demişti.

    Etiketler:
    Tecavüz, Cinsel taciz, Taciz, Kadına şiddet, Kadın, Silahlanma, Silah, Güney Afrika
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