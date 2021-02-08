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    Tanzanya

    Tanzanya koronavirüsü ciddiye almamaya devam ediyor: 'Bu şey bize saldırıyor, hükümet kabullenmek istemiyor'

    © AFP 2020
    Afrika
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    https://tr.sputniknews.com/afrika/202102081043758469-tanzanya-koronavirusu-ciddiye-almamaya-devam-ediyor-bu-sey-bize-saldiriyor-hukumet-kabullenmek/

    AFP ajansı, koronavirüs inkarcısı ülkelerde başı çeken Tanzanya'daki duruma dair bir haber hazırladı. Hükümet koronavirüs adını ağzına almak istemese de kendi tedbirini alan vatandaşlar ve hastalığı tabu olmaktan çıkarmak isteyen sağlık çalışanları da var.

    Aylarca dünyayı yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) duayla kurtulabileceklerine inandırmaya çalışan, tedbire gerek duymayan, yaşanan ölümlerin zatürre kaynaklı olduğunda ısrar eden Afrika ülkesi Tanzanya'da yönetimin bu tavrına alttan alta da olsa tepkiler var.

    AFP ajansı, koronavirüs vaka sayılarına dair tabloyu en son Nisan 2020'de paylaşan Tanzanya'da halkın durumunu haberleştirdi. Ülkenin en büyük kenti Dar es Salaam'daki bir devlet hastanesinde görevli bir doktor, "Kovid-19 insanları öldürüyor. Bir sürü vakayla karşılaşıyoruz ama hastalıkla ilgili konuşamıyoruz" diyerek dert yandı.

    Devlet Başkanı John Magufuli'nin resmi izin olmadan 'ölümcül ya da bulaşıcı hastalıklarla ilgili yayınlara' yasak getirdiği vurgulanan AFP haberinde, daha çok insanın yönetimden korkmadan maske taktığı ve endişelerini dile getirdiğinin altı çizildi.

    © AP Photo / Chsa Song Ho
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    Örneğin otobüs durağında beklerken maske taktığı görülen 28 yaşındaki Kuluthum Hussein, "Bu şey bize saldırıyor. Hükümet ise kabullenmek istemiyor. Ağır zatürreden öldüğü söylenen 4 tanıdığım var. Hepsi aynı süre zarfında vefat etti. Kendi hayatıma kendim dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Geçen ay Danimarka'daki Statens Serum Enstitüsü (SSI), Tanzanya'dan dönen iki yolcuda, koronavirüsün Güney Afrika varyantının görüldüğünü açıklamıştı. Yine Dar es Salaam'da AFP'ye demeç veren bir kadın, kuzeninin Güney Afrika ziyaretinden sonra hayatını kaybettiğini aktardı.

    Güney Afrika- Alkol
    © AFP 2020 / LUCA SOLA
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    Bununla birlikte Tanzanya'ya bağlı özerk bölge Zanzibar'daki bir test merkezinde çalışan bir doktor, Aralık 2020 ortalarından Ocak 2021 başına kadar 80'den fazla vaka kaydettiklerini ama bunu açıklama izinleri olmadığını anlattı. Zanzibar Sağlık Bakanlığı geçen hafta kalabalıktan kaçınma ve 'nefes zorlukları yaşanması halinde test yaptırma' çağrısı yaptı ama bakanlıktan bir yetkili bu uyarının koronavirüs nedeniyle yapılmadığında ısrarcı.

    Devlet Başkanı Magufuli, Mayıs 2020'de oğlunun limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini, Haziran 2020'de halkın Kovid-19'a karşı tuttuğu oruç ve ettiği duaların sonucunda ülkede virüsün bittiğini savunmuştu.

    Magufuli’nin laboratuvara gizlice insan isimleri verilerek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderip bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuş, testleri yapan laboratuvarın başkanı ve bir üst düzey yöneticisi görevden alınmıştı.

    Sağlık Bakanı Dorothy Gwajima da geçen hafta koronavirüse karşı aşılama planları olmadığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Zanzibar, Koronavirüs, John Magufuli, Tanzanya
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