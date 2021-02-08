Tanzanya koronavirüsü ciddiye almamaya devam ediyor: 'Bu şey bize saldırıyor, hükümet kabullenmek istemiyor'

Aylarca dünyayı yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) duayla kurtulabileceklerine inandırmaya çalışan, tedbire gerek duymayan, yaşanan ölümlerin zatürre kaynaklı olduğunda ısrar eden Afrika ülkesi Tanzanya'da yönetimin bu tavrına alttan alta da olsa tepkiler var.
Tanzania has spent more than six months trying to convince the world it has been cured of the coronavirus through prayer.— AFP News Agency (@AFP) February 8, 2021
However, dissent is mounting, along with deaths attributed to "pneumonia"https://t.co/NdFrfsGXd3
AFP ajansı, koronavirüs vaka sayılarına dair tabloyu en son Nisan 2020'de paylaşan Tanzanya'da halkın durumunu haberleştirdi. Ülkenin en büyük kenti Dar es Salaam'daki bir devlet hastanesinde görevli bir doktor, "Kovid-19 insanları öldürüyor. Bir sürü vakayla karşılaşıyoruz ama hastalıkla ilgili konuşamıyoruz" diyerek dert yandı.
Devlet Başkanı John Magufuli'nin resmi izin olmadan 'ölümcül ya da bulaşıcı hastalıklarla ilgili yayınlara' yasak getirdiği vurgulanan AFP haberinde, daha çok insanın yönetimden korkmadan maske taktığı ve endişelerini dile getirdiğinin altı çizildi.
Geçen ay Danimarka'daki Statens Serum Enstitüsü (SSI), Tanzanya'dan dönen iki yolcuda, koronavirüsün Güney Afrika varyantının görüldüğünü açıklamıştı. Yine Dar es Salaam'da AFP'ye demeç veren bir kadın, kuzeninin Güney Afrika ziyaretinden sonra hayatını kaybettiğini aktardı.
Devlet Başkanı Magufuli, Mayıs 2020'de oğlunun limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini, Haziran 2020'de halkın Kovid-19'a karşı tuttuğu oruç ve ettiği duaların sonucunda ülkede virüsün bittiğini savunmuştu.
Magufuli’nin laboratuvara gizlice insan isimleri verilerek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderip bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuş, testleri yapan laboratuvarın başkanı ve bir üst düzey yöneticisi görevden alınmıştı.
Sağlık Bakanı Dorothy Gwajima da geçen hafta koronavirüse karşı aşılama planları olmadığını açıklamıştı.
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