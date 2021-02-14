Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Türk Havayolları (THY) ile yola çıkan gemicilerin, sabah 06.15 sularında İstanbul’da olması bekleniyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin" ifadelerini kullandı.
15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 13, 2021
Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin. 🇹🇷 pic.twitter.com/SdyLj4YMRU
Liberya bayraklı 'Mozart' isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsanların saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, mürettebattan 3 kişi ile Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 kişi dün serbest bırakılmıştı.
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