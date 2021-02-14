Gine’de Ebola salgını ilan edildi

Gine’de, 2016’dan bu yana ilk kez Ebola salgını nedeniyle 4 ölüm kaydedildiği ifade edildi.

Gine Başbakanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Bu durum dikkate alındığında ve uluslararası sağlık yönetmeliklerine uygun olarak, Gine Hükümeti Goueke ve Nzerekore vilayetlerinde Ebola virüsünün yol açtığı salgını ilan ediyor” ifadesini kullandı.

Ebola şüphesi olan herkesi karantinaya alma ve ilgili komisyonun koordinasyon ve teknik çalışmalarını etkinleştirme tavsiye edilirken Goueke’de, hastalarla ilgilenecek bir merkezin açılacağı ve Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla aşı alımının hızlandırılacağı ifade edildi.